Nieuwe eigenaar VanMoof wil 'rijders op de weg houden'

De Britse stepfabrikant die nu eigenaar van het Amsterdamse fietsenmerk VanMoof is, wil ervoor zorgen dat de eigenaren van de fietsen ook bij normale fietsenmakers terecht kunnen. Op deze manier wil het bedrijf 'rijders op de weg houden'.

Het is een van de drie 'basisprincipes' die in een bericht op de website van het fietsenmerk genoemd worden. Ook zal de verkoop van de huidige modellen binnenkort weer beginnen en worden onderdelen opnieuw ontworpen zodat de fietsen straks makkelijker te repareren zijn.

"We zijn nu begonnen met onze plannen om VanMoof klaar te maken voor de toekomst en hoewel er nog veel werk te doen is, kunnen we niet wachten op wat komen gaat", schrijft de stepfabrikant. Inmiddels zouden de teams weer bij elkaar gebracht zijn en zou er contact opgenomen zijn met belanghebbenden.

VanMoof werd in juli nog failliet verklaard. Het faillissement zorgde voor veel onrust onder klanten van het bedrijf, omdat de fietsen alleen bij fietsenmakers van VanMoof gerepareerd konden worden.