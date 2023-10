Door te demonstreren voor Palestina kunnen betogers "eindelijk iets doen"

Bij de demonstranten die zondag deelnemen aan de pro-Palestina-demonstratie is de woede en verdriet van het gezicht te lezen. Toch zeggen velen ook trots te zijn, vooral vanwege de opkomst. "Het is toch een soort van opluchting dat we hier staan in zulke groten getale."

Duizenden deelnemers bij pro-Palestina-mars - NH Nieuws

Nee, ze is niet Palestijns. Maar, zegt kunstenaar en grafisch ontwerper Ajša: "Veel vrienden van me zijn dat wel. Zij kunnen niet demonstreren. Daarom wil ik hier zijn, zodat hun stem toch gehoord wordt." Een jonge Nederlandse vrouw met Indonesische wortels kent niemand in Israël of Gaza. Zij staat er ook uit solidariteit, zegt ze. "Ik weet hoe hardhandig de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië is gegaan. Daarom moeten we solidair zijn met onze Palestijnse broeders en zusters." Solidariteit en opluchting Veel demonstranten vertellen uit solidariteit met Gaza naar de Dam te zijn gekomen om te demonstreren. Op het podium vertelt een Palestijns-Nederlandse vrouw met familie in Gaza geëmotioneerd haar verhaal. "Mijn vrienden en familie hebben niets te maken met Hamas."

Foto: Een vrouw met familie in Gaza doet haar verhaal - AT5

Naast verdrietig en boos zijn enkele betogers ook blij om hun stem te laten horen. "Ik ben heel trots op al die mensen die hier zijn gekomen om op te komen voor de onderdrukten", vertelt een man. Een vader die met zijn zoontje op zijn schouders luistert naar de toespraken op de Dam, vertelt hoopvol te zijn. "Om hier te staan met mensen die ook hun woede willen uiten, dat voelt goed. Ik voel een verbondenheid, en een soort van opluchting dat we hier staan in zulke groten getale." Ruim tienduizend deelnemers Iets voor drie vertrekt de stoet vanaf de Dam richting het Westerpark. De demonstratie heeft meer dan tienduizend betogers getrokken, zegt een woordvoerder van de gemeente. In Frankrijk en Duitsland werden soortgelijke demonstraties verboden, uit angst voor ongeregeldheden. Het Amsterdamse gemeentebestuur liet de demonstratie dus wel doorgaan. Wel had de gemeente vooraf aangekondigd op te zullen treden als de wet zou worden overtreden. Oproepen tot geweld mag niet, en ook het meedragen van vlaggen van Hamas of Hezbollah is verboden. Een man die een groene vlag meedraagt, moet die bij de politie inleveren voor nadere inspectie, maar kan zonder problemen deelnemen aan de demonstratie. Aan het einde van de demonstratie, iets na vijf uur, zijn grote ongeregeldheden uitgebleven. Alleen bij het Beursplein, bij een pro-Israël-demonstratie, moest de ME ingrijpen.