Holland Series-confrontatie tussen Pirates en Neptunus uitgesteld na hevige regenval

Het slechte weer helpt opnieuw niet mee voor de honkballers van Amsterdam Pirates. Ditmaal begint de wedstrijd in de Holland Series tegen Neptunus later (16.30 uur). Eerder deze week werd al twee keer een onderling duel afgelast door de regenval. Mocht er nog een bui komen, dan is het klaar.

De spanning in de Holland Series was gisteren weer voelbaar. Pirates stond op twee overwinningen in de best-of-seven serie, maar ging onderuit tegen Neptunus (4-8). Daardoor is de onderlinge stand teruggebracht naar 2-1.