Flevoland loopt met lobby-verhaal voorop in de metropoolregio Amsterdam

Flevoland loopt op de troepen vooruit ten opzichte van de andere zes deelregio’s in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Elders schreven wethouders de afgelopen maanden achter gesloten deuren namens hun deelregio een zogeheten propositie voor de MRA Agenda 2024-2028. Het lobby-verhaal over ‘wat willen we en wat bieden we’, is in Flevoland veel transparanter tot stand gekomen.

Raadsleden en Statenleden waren hier volop bij betrokken. Vanavond wordt het pamflet ‘Duidelijk Anders’ aangeboden aan alle volksvertegenwoordigers in Almere, Lelystad en Provinciale Staten.

Vele uren staken meerdere politici in de voorbereiding. Alle voorgestelde onderwerpen zijn daarna op waarde ingedeeld en er is openbare discussie geweest over wat het standpunt van de deelregio moet zijn. Zij werkten daarbij samen als rapporteurs van hun eigen raad of Provinciale Staten. Flevoland pakt dit zo aan om een sterke vuist te kunnen vormen tegen de Noord-Hollandse deelnemers aan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en natuurlijk tegen de machtige hoofdstad zelf.

Verlanglijstje van Flevoland

Daarna zijn ambtenaren van Almere, Lelystad én Flevoland aan de slag gegaan om de propositie op papier te zetten. De vorige twee keer bepaalden nog alleen twee wethouders en een gedeputeerde hoe het verlanglijstje van Flevoland eruit zag. “De nieuwe samenwerking was het zeker waard. We konden nu van tevoren onze wensen en bedenkingen kenbaar maken. Het grootst pluspunt vind ik nu dat dit betekent dat de democratische legitimiteit van het stuk ligt waar hij hoort, bij de raden en de Staten en niet alleen bij bestuurders. En wat ook belangrijk is, is dat alles in de volle openheid is besproken”, zegt Daniëlle van der Raad, VVD-raadslid in Lelystad en voortrekker van deze unieke samenwerking.

GroenLinks in Lelystad en Almere waren de enige fracties die uiteindelijk verklaarden het niet volledig eens te zijn met de inhoud van de propositie. Dat ging in ieder geval in Lelystad over de toekomst van het vliegveld. Ook is GroenLinks in Flevoland fel tegenstanders van een IJmeerweg van Almere Pampus naar Amsterdam door het IJmeer. Desondanks meldt de propositie dat Flevoland vóór zo’n autoweg is.

Stikstofproblematiek

Andere onderwerpen die Flevoland in MRA-verband wil oppakken, zijn bijvoorbeeld het opknappen van huizen in oude wijken en de opvang van daklozen, vluchtelingen en arbeidsmigranten. Hoe om te gaan met elektriciteitstekorten en de stikstofproblematiek behoren daar ook bij, blijkt uit de propositie.

VVD-raadslid Van der Raad denkt dat Flevoland met ‘Duidelijk anders’ een voorsprong heeft genomen op andere deelregio’s. “De MRA blijft toch ook een lobbymachine. Ik raad andere deelregio’s aan het net zo aan te pakken als wij. Mensen moeten dat natuurlijk wel willen, maar het maakt het verhaal van de regio veel sterker als volksvertegenwoordigers aan de voorkant al meedenken. Kom een keer praten, zou ik tegen die politici willen zeggen.”

Op de Metropoolpagina op deze site staat vandaag ook een artikel over de worsteling binnen de MRA om een ‘wij-gevoel’ te creëren.