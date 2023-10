De Amsterdam Marathon gaat bijna van start. Een recordaantal van maar liefst 47.000 mensen doen mee aan het evenement in de hoofdstad. NH is erbij: volg hier vanaf 12.00 uur live het verloop van de recreantenmarathon.

Warm aankleden is wel handig voor de hardlopers. De temperatuur zal vandaag in de hoofdstad niet boven de 11 graden uitkomen. Ook is er de hele ochtend en middag kans op een bui.

Route

Bekijk hieronder de route die de hardlopers vandaag afleggen.