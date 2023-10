🔴 Live: volg hier het verloop van de Amsterdam Marathon

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De Amsterdam Marathon is gewonnen door de Keniaan Joshua Belet. De 25-jarige Keniaan kwam in 2.04,18 als eerste over de finish in het Olympisch Stadion. Bij de vrouwen won Mimi Belete in 2.18,20, maar de grootste sensatie was Anne Luijten. Zij was de snelste Nederlandse en liep zelfs de olympische limiet.

Route

Bekijk hieronder de route die de hardlopers vandaag afleggen.