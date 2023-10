Tien afsluitingen, een jaar lang: het palenplan gaat vanaf maandag in

Automobilisten kunnen vanaf maandag geen gebruik meer maken van doorgangen over de Brouwersgracht, Blauwburgwal en Prinsengracht. Door middel van zogeheten 'palenplan' van stadsdeel centrum zijn er tien afsluitingen gemaakt.

Dit zijn de afsluitingen in het palenplan, de afsluitingen aan de bovenkant zijn op de Brouwersgracht:

Zoals de naam het al zegt, gaat het om afsluitingen door paaltjes. De eerste gaten voor die paaltjes werden in september al gemaakt . Later werd er door een onbekende, zeer vermoedelijk een tegenstander van het plan, purschuim in een aantal gaten gespoten .

Het stadsdeel zegt de maatregel te nemen om te voorkomen dat doorgaand verkeer de Westelijke binnenstad gebruikt. Omdat de gemeente in eerste instantie liet weten dat de buurt 'bereikbaar' blijft voor de bewoners, dachten sommige lezers dat bewoners misschien sleutels voor de paaltjes krijgen . Dat bleek niet zo te zijn, ook zij zullen een andere route moeten kiezen.

De gemeente liet eerder dit jaar een zogeheten 'reistijdanalyse' uitvoeren. Daaruit bleek dat bewoners van onder meer de noordelijke helft van het blok tussen de Keizers-, Brouwers- en Prinsengracht te maken krijgen met langere reistijden vanaf de Haarlemmerweg. Vanaf westelijke richting aat het bijvoorbeeld om een reistijd vanaf de Haarlemmerweg van zeven minuten in de oude situatie naar elf minuten in de nieuwe situatie.

Achteruit rijden

In de analyse staat dat er een aantal aandachtspunten zijn. Zo zullen automobilisten die bij een paaltje aankomen achteruit rijden om weg te komen. Als meerdere auto's moeten uitwijken, wordt dat een 'omvangrijke operatie'. Het onderzoeksbureau dat de analyse uitvoerde raadde de gemeente daarom aan om via onder meer de bewegwijzering aan te geven wat wel en niet toegankelijk is. Ook zou automobilisten een uitwijkmogelijkheid geboden kunnen worden, zodat ze op tijd kunnen omdraaien.

In antwoord op vragen van JA21-raadslid Kevin Kreuger stelde wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) dat er vanaf 2016 al 'relatief veel' meldingen over overlast van doorgaand verkeer binnenkomen. Daarnaast zouden de verkeerscijfers in de woonbuurten hoger zijn dan verwacht mag worden op basis van het aantal woningen en bedrijven.

Nood- en hulpdiensten

Ook de politie, ambulancedienst en brandweer heeft geen sleutel. Een woordvoerder van stadsdeel centrum benadrukt dat de nood- en hulpdiensten hebben meegekeken met het plan en dat het 'waar nodig is aangepast als de bereikbaarheid in het geding kwam'. Zo zijn er bijvoorbeeld op een aantal plekken wel overrijdbare palen geplaatst.

Tijdens het jaar dat de proef duurt zegt de gemeente de effecten 'continu' te meten en monitoren. Dat gebeurt door meetlinten, tellingen en een belevingsonderzoek onder bewoners en ondernemers. Stadsdeelcommissie centrum zal uiteindelijk beslissen over 'het al dan niet verlengen van het palenplan'.