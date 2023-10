Liveblog: snelle voorsprong Telstar tegen MVV (1-0)

Welkom in het liveblog van NH Sport. We houden je op deze zaterdag op de hoogte van al het regionale sportnieuws. Zo speelt Telstar 's avonds tegen MVV Maastricht (1-0), komt HV Volendam in Europees verband in actie tegen het Servische Pancevo (31-33). Mis niks van de actie! Opmerkingen of tips? Mail naar [email protected]