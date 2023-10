Liveblog: duizenden hardlopers in actie op Amsterdam Marathon, live op NH te zien

Een bijzonder verhaal van Klaas Boomsma, de broer van Arie Boomsma. Hij kampte met een alcohol- en drugsverslaving en zat daarvoor in een verslavingskliniek. "De marathon is voor mij altijd een feest", zegt Klaas, die 29 marathons (waarvan 8 in Amsterdam) heeft gelopen in zijn leven. "Eind 2011 ben ik in een verslavingskliniek begonnen met hardlopen. Dat lopen heeft mij geholpen om zelfwaarde terug te krijgen. De marathon gaf doelen om naartoe te werken. Dat was voor mij in de beginperiode na de kliniek heel belangrijk."