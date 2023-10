Liveblog: aftellen naar Telstar-MVV, HV Volendam in Europa Cup

Goedemiddag. Oranje verloor gisteren nipt van Frankrijk (1-2), waardoor er geen eredivisie-voetbal is dit weekend. Telstar komt wel 'gewoon' in actie en treedt aan tegen MVV in eigen huis, aftrap is 20.00 uur. NH Sport is uiteraard aanwezig. Eerder op de avond spelen de handballers van HV Volendam Europees tegen het Servische Pancevo. Mis niks in ons liveblog!