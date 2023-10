Rosanne ziet, proeft en ruikt als beste van Nederland kaas

Kijken, ruiken en het proeven van kazen, dat kan de 36-jarige Rosanne uit Alkmaar het beste van heel Nederland. Op het Nederlands Nationaal Kaaskeurconcours won zijn de felbegeerde hoofdprijs, de Gouden Kaasboor. De winst was een grote verrassing en in maart vliegt Rosanne zelfs naar Wisconsin om daar plaats te nemen in een jury van kaaskeurders.

Rosanne kreeg 10 verschillende staafjes kaas, kaasboortjes, voor zich en moest erachter zien te komen wat voor kaas het was. Jong, oud, gekruid of misschien zelfs afgekeurd? "De Gouden Kaasboor is de grootste prijs die in Nederland wordt uitgereikt aan een kaaskenner", zegt Rosanne. Er deden dit jaar zo'n 700 mensen mee en iedereen die zichzelf een kaaskenner vindt, kan zich opgeven.

"Als keurder weet je niet wat voor kaas het is en ga je ruiken, de textuur voelen en proeven om te achterhalen wat voor kaas het is", legt de winnares uit. "Ook moet je proberen de kaas te beoordelen. Degene die het dichtst bij de waarheid ligt, wint de Gouden Kaasboor." En dat was Rosanne. Haar tactiek was om eerst aan de kaas te ruiken en de sterkste voor het laatst te bewaren. Om tussendoor weer een neutrale smaak in haar mond te krijgen, had ze water er een crackertje.

Ze weet veel van kaas en heeft er op haar werk ook dagelijks mee te maken. Rosanne werkt bij een groot kaasbedrijf uit Westbeemster en keurt daar, naast haar andere werkzaamheden, elke twee weken de kaas. Thuis liggen er ook altijd meerdere soorten kaas in de koelkast, maar dat ze zou winnen had Rosanne echt niet verwacht. "De Gouden Kaasboor is in mijn beleving een prijs die is weggelegd voor de echte ervaren en typische kaaskenners die al jaren in het vak zitten. Een onhaalbare prijs en toch heb ik hem", zegt ze lachend. "Ik kan wel goed smaken herkennen en verwoorden."

