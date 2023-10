Code geel voor windstoten aan de kust, ook regen, hagel en onweer op komst

Het KNMI waarschuwt met code geel voor windstoten tussen 21.00 uur vanavond en morgenmiddag 12.00 uur. Het gaat hard regenen en vooral aan de kust is er kans op windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur.

Het is vandaag een stuk kouder dan gisteren en er vallen hier en daar buien. NH-weerman Jan Visser zegt dat het langs de kust, het IJsselmeer en op Texel flink kan waaien vanuit het westen, met windkracht 7.

Vanaf 21.00 uur waarschuwt het KNMI met code geel voor windstoten aan de kust van 75 tot 90 kilometer per uur. Daarbij gaat het af en toe hard regenen en is er kans op onweer en hagel. Het belooft daarmee een onstuimige nacht te worden met temperaturen van rond de 7 graden.

Morgenochtend regent het flink door en blijft het langs de kust waaien. Vanaf het middaguur wordt het volgens Jan Visser beter. "De zon zal zich daarna vaker laten zien, maar het wordt niet warmer dan 11 graden." Dat duurt niet lang, want in de avond gaat het in het noorden van de provincie weer regenen. Aan de kust en het IJsselmeer blijft het flink waaien, in het noorden en op Texel zijn ook dan nog windstoten mogelijk van 80 tot 90 kilometer per uur.