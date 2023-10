Vrouw (33) met borreltje op mist bocht en eindigt in bosjes in Westzaan

Aan de Guisweg in Westzaan is vannacht rond 23.55 uur een vrouw met haar auto de bosjes ingereden. De 33-jarige vrouw uit Heerhugowaard bleek alcohol gedronken te hebben en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Waar de Gruisweg een bocht maakt naar links, reed de vrouw rechtdoor over het gras en het fietspad. De auto kwam in de bosjes tot stilstand. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er een blaastest is gedaan na het ongeluk. "Daaruit bleek dat er alcohol was ingenomen en in het ziekenhuis is bloed afgenomen. In het laboratorium wordt onderzocht hoeveel de vrouw heeft gedronken."

De 33-jarige bestuurder is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Of zij gewond is, is niet bekend. "Zodra ze het ziekenhuis heeft verlaten, moet ze langskomen voor verhoor", zegt de woordvoerder. Het rijbewijs van de vrouw is ingenomen.