Kusje tussen mannen in toneelstuk op basisschool zorgt voor flinke discussie

Een kusje tussen twee mannelijke acteurs tijdens een toneelvoorstelling voor de groepen 4, 5 en 6 van Volendamse basisscholen heeft tot een flinke discussie geleid. Bij de laatste voorstelling van ‘Het Prinsensprookje’ ontbraken zelfs een paar leerlingen. Artistiek leider en acteur Tim Schouten reageert bij NH op de ophef die is ontstaan in dorp.

"We hebben het eigenlijk heel prettig ervaren in Volendam. We zijn ook heel blij dat we daar mochten spelen." Pas op de laatste dag van de voorstelling op een van de scholen merkte Tim dat er iets aan de hand was. "Er kwam een fotograaf langs en iemand van de krant", vertelt hij.

De voorstelling 'Het Prinsensprookje' gaat over prins Harrie die, zoals een behoorlijke prins dat doet, moet trouwen met Rosa. Maar Rosa ruikt niet lekker, bovendien houdt zij alleen van meisjesdingen. Dat kan anders, denkt Harrie. Hij start zijn zoektocht naar de liefde en vindt die in een jongeman. Tim reist met het toneelstuk door heel Nederland. "We hebben weleens vaker gehoord dat kinderen worden thuisgehouden, maar dat heeft nog nooit de pers gehaald."

De krant

Afgelopen woensdag verscheen in de lokale krant van de gemeente Edam-Volendam, Nieuw-Volendam, een artikel over enige ophef die is ontstaan over het zoentje in het sprookje. In de krant reageert de directeur van een van de basisscholen. Hij vertelt dat er bij de laatste voorstelling vijftien kinderen ontbraken. "Dit ontstaat door en versterkt elkaar in de appgroepen. Als je al die ouders afzonderlijk zou spreken of ze zouden het zien, dan zouden ze anders hebben besloten."