Het was de Week van de Veiligheid: hoe veilig voelt Huizen zich?

Afgelopen week was het de Week van de Veiligheid, een initiatief van onder andere het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het thema dit jaar was 'veiligheid voor ondernemers'. Ook de gemeente Huizen deed mee: er werden de hele week meet and greets georganiseerd, zodat inwoners konden kennismaken met de verschillende hulpdiensten en veiligheidspartners. NH Gooi ging de straat op om te peilen hoe veilig Huizers zich voelen.

Zaterdag was de afsluitende dag van de Week van de Veiligheid. Ondernemers en inwoners konden op verschillende plekken in Huizen kennismaken met de hulpdiensten en veiligheidspartners. Zo waren er gedurende de week 'veiligheidswandelingen' door de Huizer buurten Oostermeent, Holleblok en Bad Vilbelpark.

Tijdens de wandelingen werd vooral gekeken naar verbeterpunten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Ook kon je in de buurt Kostmand en in het oude dorp zelf kennismaken met de hulpdiensten en veiligheidspartners.

Minder criminaliteit, toch onveilig

Onlangs verschenen de veiligheidscijfers van Huizen, waaruit bleek dat criminaliteit dalende is. En hoewel burgemeester Niek Meijer tegenover NH Gooi aangaf zich zeer veilig te voelen, leeft er op dit moment in Huizen toch een zeker gevoel van onveiligheid.

Op sociale media was te lezen dat bijvoorbeeld vuurwerkoverlast nu alweer is toegenomen. En uit de vele reacties viel onder andere op te maken dat men zich daardoor niet veilig voelt. Om maar te zwijgen over de huisdieren.

Ook op de vraag "Hoe veilig is Huizen?" werd nogal vaak het antwoord: "Niet!" gegeven. Veel te hard rijdende fatbikes, overlast en intimidaties van jongeren, scheurende motoren en zwaar vuurwerk: het zijn enkele voorbeelden van de redenen waarom men zich onveilig voelt. Daarbij heerst het gevoel dat de politie te weinig zichtbaar is.

Vuurwerk

Met betrekking tot het verminderen van vuurwerkoverlast heeft burgemeester Meijer zich begin oktober al uitgesproken. Net als vorig jaar tijdens de jaarwisseling zullen er vuurwerkvrije zones komen. Die hebben de vorige keer goed gewerkt, behalve in de buurt Kostmand, waar toch vernielingen plaatsvonden.

Dit jaar zal er extra toezicht en handhaving zijn en er wordt gesproken over ‘ogen in de buurt’. Dit zijn dan de buurtbewoners, Buurt Preventie Verenigingen (BPV`s), jongerenwerkers en boa’s die zichtbaar in de wijk zullen rondlopen ruim voor en tijdens oud en nieuw.

Hoe veilig voelt de Huizer zich?

Op de laatste dag van de Week van de Veiligheid ging NH Gooi in een aantal buurten in Huizen peilen hoe het daar nu staat met het veiligheidsgevoel. Ook hadden we een afspraak met Ruben Woudsma, gemeenteraadslid in Huizen en van het Meldpunt Vuurwerkoverlast, om te vragen of de overlast door vuurwerk toeneemt en ook eerder begint elk jaar.