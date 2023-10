Maatregelen tegen scheurende automobilisten op Pieter Calandlaan

Khan schreef verder dat de ondernemers en bewoners niet tevreden zijn over de uitstraling van het begin van de straat. Dat erkent Van der Horst. "Er spelen verschillende aandachtspunten in het gebied, waaronder de te hoge snelheid van voertuigen, rondhangende scholieren gedurende de dag en hangjongeren in de avond, bomen die honingdauw afgeven, verouderde woningen tegenover de woningstrip die slecht onderhouden zijn, een openbare ruimte die aan groot onderhoud toe is en een afvalproblematiek."

Ze benadrukt dat de gemeente via een gebiedsmakelaar contact heeft met de buurt. Naast de komende verkeersmaatregelen zou de politie ook extra surveilleren en is er een 'hotspotaanpak'. "Een projectmatige aanpak waarin gemeente, bewoners en ondernemers samen optrekken om creatieve oplossingen te verzinnen om het afvalprobleem in de buurt op te lossen en te werken aan meer leefbaarheid en een groter

gemeenschapsgevoel. "