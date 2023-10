Prijzen openbaar vervoer volgend jaar toch niet omhoog

In september kwam de Vervoerregio met het nieuws naar buiten dat zonder financiële steun van het kabinet een kaartje 11,72 procent duurder zou worden. Vanwege de stijgingen voor de energie en het personeel én de nog altijd lagere reizigersaantallen kon de Vervoerregio de prijzen niet houden op het huidige niveau. De vervoerregio riep de landelijke politiek op om meer geld vrij te maken voor het openbaar vervoer.

Een motie vanuit de ChristenUnie om de tariefstijgingen in het ov tegen te gaan, heeft de Tweede Kamer een paar dagen geleden aangenomen. Met de komst van de financiële steun is de prijsstijging van de baan. "Het was een close call, maar wij zijn blij dat Den Haag geluisterd en daadkrachtig gehandeld heeft", aldus Melanie van der Horst, die de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio is.