Demonstratie bij Amsterdams stadhuis tegen hijsen Israëlische vlag

Maandag hees de gemeente de vlag van Israël als steunbetuiging voor de gevallen slachtoffers van de aanval door Hamas. Dinsdag werd de internationale vlag van de vrede gehesen op de Stopera, in steun naar de onschuldige slachtoffers aan beide kanten. De gemeente liet weten dat de Israëlische vlag maar één dag zou blijven hangen.

Volgens de demonstranten stond het hijsen van de vlag van Israël 'symbool voor de bevooroordeelde positie van Nederlandse politici'. Met de demonstratie probeerden ze dat vanmiddag duidelijk te maken. Daarnaast wilden de demonstranten hun steun voor Palestina uitten.

Palestina-mars

Zondag is er een grote Palestina-mars vanaf de Dam naar het Westerpark. De gemeente verwacht dat er tussen de 2500 en 10.000 mensen aanwezig zullen zijn. Tegelijkertijd is er ook een pro-Israël demonstratie op het Beursplein. De Palestina-mars loopt niet langs de demonstratie en gaat via de Nieuwezijds Voorburgwal en de Haarlemmerstraat naar het Westerpark. De aanwezigen mogen niet van de route afwijken.

De driehoek - burgemeester, justitie en politie - heeft vandaag aan de organisatie laten weten wel een aantal voorwaarden te stellen bij de mars. Zo moet de organisatie zelf de orde houden over de demonstranten, mogen er geen vlaggen van terreurorganisaties zoals Hamas en Hezbollah aanwezig zijn en mag er geen gezichtsbedekkende kleding worden gedragen.