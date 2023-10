Zonnefietspad Vijfhuizen moet eerder 'fiasco' doen vergeten

Op het fietspad naast de N232 bij Vijfhuizen fietsen mensen vanaf dit weekend over zo'n zeshonderd zonnepanelen heen. De provincie gaat daarmee op voor een herexamen nadat een soortgelijke 'zonneweg' in 2019 binnen een week onherstelbaar kapot ging.

Belangrijk verschil met vier jaar geleden is dat dat wegdek, waarvan de aanleg een miljoen euro kostte, gebruikt werd door zwaar verkeer. Daar is bij de ruim vijfhonderd meter fietspad bij Vijfhuizen geen sprake van, vertelde de provincie eerder al aan NH.

Nu benadrukt Jeroen Olthof, gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland, dat uit die proef belangrijke lessen zijn getrokken: "Het ging toen, net als nu, om een proefproject. Je hoopt natuurlijk altijd dat zoiets in een keer goed gaat. Maar kinderziektes komen voor, en daar heb je dan mee te dealen. We hebben mede daardoor nu juist alle vertrouwen dat dit fietspad het lang gaat volhouden."

Korrels voor grip

Wellicht denk je dat het veel minder efficiënt is om een fietspad te bedekken met zonnepanelen, dan bijvoorbeeld een weiland, maar de gedeputeerde stelt dat dat niet het geval is: "We hebben als provincie honderden kilometers fietspad in beheer. Het is dan ook aan ons om te kijken hoe we die kilometers zo nuttig mogelijk kunnen gebruiken. Duurzaamheid sluit daar heel mooi op aan."

Ogenschijnlijk zijn zonnepanelen niet de veiligste oppervlaktes om met een fiets overheen te rijden, zeker niet nu de vorst en daarmee gladde wegen weer in aantocht zijn. Daar is bij de aanleg aan gedacht. Door de doorzichtige laag die bovenop de panelen ligt en daarmee het wegdek vormt zijn grove korrels gemengd, die er voor moeten zorgen dat het wegdek net zo veilig is als ieder ander fietspad.