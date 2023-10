Politie: geen uit-supporters van Europese voetbalclubs meer als die zich hebben misdragen

De politiechefs van Amsterdam, Rotterdam, Noord-Holland en Oost-Brabant hebben een brief ondertekend waarin ze aangeven dat wat hen betreft alle uit-supporters van Europese voetbalclubs niet meer welkom zijn als supportersgroepen van die club zich hebben misdragen.

Aanleiding zijn meerdere incidenten rond Europese voetbalwedstrijden in Nederland. "Het ging om ernstig supportersgeweld waarbij diverse politiemedewerkers gewond zijn geraakt", aldus de politie. De chefs halen als meest recente voorbeeld de wedstrijd AZ-Legia Warschau aan. Ook met Ajax-Marseille raakten agenten lichtgewond, al ging het toen om Ajax-supporters die slaags raakten.

"Het is ons menens en wij willen en kunnen onze collega’s niet langer blootstellen aan de onacceptabele risico's"

"Het is ons menens en wij willen en kunnen onze collega’s niet langer blootstellen aan de onacceptabele risico’s die de inzet tijdens voetbalwedstrijden met zich meebrengt", aldus Frank Paauw, politiechef Amsterdam en tevens portefeuillehouder Voetbal. "Daarom hebben wij de burgemeesters van voetbalsteden in een brief geadviseerd om bij Europese wedstrijden voorlopig geen publiek meer van uitspelende clubs toe te laten."

"Nog meer dan voorheen brengt de politie-inzet rondom voetbalwedstrijden onacceptabele risico’s met zich mee,’ schrijven de politiechefs. ‘Er is sprake van meer extreem en meer georganiseerd geweld, waarbij de politie steeds vaker een gericht doelwit lijkt te zijn. Zo zijn bij het meest recente incident op 5 oktober de politiemedewerkers van de Mobiele Eenheid niet alleen fysiek belaagd, waarbij een collega bewusteloos is getrapt, maar zijn ook geweldsmiddelen van hen afgenomen."

Ook zien de politiechefs dat de inzetten drukken op de capaciteit. Daardoor komen agenten minder toe aan hun kerntaken, zoals de inzet in wijken en het doen van onderzoeken.