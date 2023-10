Wedstrijd Amsterdam Pirates weer afgelast vanwege het slechte weer

De derde wedstrijd van de Holland Series tussen Neptunus en Amsterdam Pirates van vanavond is weer opgeschoven door de regen. Het honkbalveld in Rotterdam is onbespeelbaar. Dit duel zou eigenlijk gister al worden afgewerkt, maar ook toen speelde het slechte weer parten.

De eerstvolgende wedstrijd tussen Neptunus en Pirates is morgen om 14.00 uur in Amsterdam. De tussenstand in de best-of-seven serie is 2-0 in het voordeel van de Amsterdamse honkbalploeg.

De Amsterdammers wonnen vorig weekend met 6-1 en 3-1. Wie deze Holland Series wint, mag zich de beste honkbalploeg van Nederland noemen.