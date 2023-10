Amsterdam: geen gezichtsbedekkende kleding en terreurvlaggen bij pro-Palestina mars

De driehoek - burgemeester, justitie en politie - heeft voorwaarden gesteld aan de organisatoren van de pro-Palestina mars van aankomende zondag. Zo moet de organisatie zelf de orde houden over de demonstranten. Daarnaast is het zwaaien van vlaggen van terreurorganisaties zoals Hamas of Hezbollah verboden, mag gezichtsbedekkende kleding niet worden gedragen en mogen er geen voorwerpen worden verbrand. De gemeente zegt dat er tussen de 2500 tot 10.000 deelnemers worden verwacht.

"De driehoek zal haatzaaien, oproepen tot geweld en andere bedreigingen van onze vreedzame en open samenleving niet tolereren", zo laat de driehoek weten. Vlaggen van terreurgroepen mogen bijvoorbeeld niet worden getoond en een oproep tot geweld mag niet worden gedaan. Gezichtsbedekkende kleding is ook verboden om de orde te bewaren, religieuze kleding mag wel. Het verbranden van voorwerpen tolereert de driehoek ook niet: "Aangezien dit tot wanordelijkheden kan leiden en voor andere demonstranten en omstanders een gevaar kan zijn."

Zelf orde houden

Omdat er bij eerdere pro-Israël en pro-Palestina protesten incidenten en confrontaties zijn geweest, is er bij de driehoek nu ook zorgen over de kans op nieuwe incidenten. "Het verleden leert dat demonstraties over dit thema vaak over en weer tegenreacties oproepen, waarbij strafbare feiten en confrontaties met tegendemonstranten kunnen plaatsvinden", schrijft burgemeester Halsema aan de organisatie.

De driehoek wijst de organisatoren daarom scherp om de mars in goede banen te leiden en zelf mensen te regelen die de ervoor zorgen dat er geen strafbare feiten worden gepleegd. De Amsterdamse politie is ook ter begeleiding aanwezig. Halsema liet gisteren al weten dat het Openbaar Ministerie meeluistert tijdens de protesten, bijvoorbeeld bij de speeches. Als de voorwaarden worden overtreden of als er niet naar de politie wordt geluisterd, zal er worden opgetreden door de politie.

Pro-Israël demonstratie

Op het moment van de Palestina-mars is er ook een pro-Israël demonstratie op het Beursplein. De mars loopt niet langs de demonstratie en de demonstranten mogen niet afwijken van de afgesproken route. Vanaf de Dam loopt de Palestina-mars via de Nieuwezijds Voorburgwal en de Haarlemmerstraat naar het Westerpark.

Joodse buurt

Toen begin deze week de mars werd aangekondigd werd er op sociale media met afschuw gereageerd op de route. De protestmars zou namelijk vanaf de Dam richting het Jonas Daniël Meijerplein lopen, midden in de oude Joodse buurt. "In het hart van de oude Jodenbuurt, tussen de synagoges. Dit zou een gigantische schandvlek zijn voor onze stad. Nu en in de toekomst", reageerde stadsdeelcommissielid uit Zuid Michael Vis (VVD).

Een van de organisatoren van de mars liet aan AT5 weten niet stil te hebben gestaan bij de gevoeligheid van het plein en dat de route was gekozen omdat het een makkelijke looproute is die vaker wordt gebruikt. De organisatie gaf aan de route te wijzigen en ook de politie en de gemeente verzochten de organisatie om dat te doen. Het eindpunt werd vervolgens verplaatst naar het Westerpark.