Joodse school Cheider houdt ook zondag de deuren dicht

Cheider, een van de drie Joodse scholen die vandaag uit voorzorg dicht zijn, houdt ook zondag de deuren gesloten. De school is normaliter op zondag open. De andere twee scholen, Rosj Pina en Maimonides, zijn altijd al in het weekend dicht. Of de scholen maandag wel weer open gaan, is nog niet besloten.

Dat laat bestuursvoorzitter van Cheider Herman Loonstein weten aan AT5. Volgens hem is er vandaag met overheidsinstanties contact geweest over de situatie. "Daarover kan ik verder niets zeggen. Er is niets nieuws te melden", aldus Loonstein.

Of de scholen maandag weer open gaan, is nog niet besloten. "Natuurlijk hopen we dat de scholen na het weekend weer open kunnen, maar dat moet nog worden bekeken", aldus Loonstein.

Continu bewakers

De drie scholen houden de deuren gesloten nadat voormalig Hamas-generaal Khaled Meshaal moslims wereldwijd opriep om de Palestijnse zaak te steunen. De scholen eisten dat er continu bewakers bij de scholen zouden komen te staan, maar kregen dat niet.

Justitieminister Dilan Yesilgöz zei vanochtend dat sluiting een keuze van de scholen zelf is, en niet een advies. Wel zei ze begrip te hebben voor het besluit van de scholen.