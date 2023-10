Politie onderzoekt wrak na autobrand op parkeerterrein Amstelveense voetbalclub

Een geparkeerde auto is vanmiddag op een parkeerterrein aan de Noorddammerlaan volledig uitgebrand. De politie doet onderzoek naar het verkoolde wrak, dat lijkt te zijn aangestoken.

De brand op het parkeerterrein van voetbalvereniging RKSV Roda '23 werd vanmiddag rond 14.40 uur bij de hulpdiensten gemeld, vertelt een politiewoordvoerder. Nadat de brandweer het wrak had geblust, is de politie een onderzoek gestart.

Forensische opsporing is op zoek naar sporen. Een deel van het parkeerterrein was een groot deel van de middag afgezet voor onderzoek. Inmiddels is het wrak door de politie meegenomen en de afzetting opgeheven.