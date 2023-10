Politie onderzoekt uitgebrande auto in Amstelveen, vermoedelijk verband schietpartij Amsterdam

Een geparkeerde auto is vanmiddag op een parkeerterrein aan de Noorddammerlaan volledig uitgebrand. De politie vermoedt dat de auto is betrokken bij de dodelijke schietpartij in Amsterdam vorige week. De politie zoekt getuigen.

De brand op het parkeerterrein van voetbalvereniging RKSV Roda '23 werd vanmiddag rond 14.40 uur bij de hulpdiensten gemeld, vertelt een politiewoordvoerder. Nadat de brandweer het wrak had geblust, is de politie een onderzoek gestart.

Al snel wordt duidelijk dat het voertuig, een Land Rover Discovery, mogelijk betrokken is geweest bij het schietincident aan de Etnastraat, afgelopen donderdag 12 oktober. Getuigen hebben twee mannen op een scooter weg zien rijden. Andere getuigen die iets hebben gezien in de omgeving worden gevraagd om zich te melden.

Schietpartij

Even na middernacht op in de nacht van woensdag op donderdag werd er geschoten op het bedrijvenpark in de Lutkemeer. Daarbij raakten twee mannen zwaargewond. Een 18-jarige Amsterdammer overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Het andere slachtoffer is een Amsterdammer van 17 jaar.

Forensische opsporing is op zoek naar sporen. Een deel van het parkeerterrein was een groot deel van de middag afgezet voor onderzoek. Inmiddels is het wrak door de politie meegenomen en de afzetting opgeheven.