'Geen plek voor haters': Oscar Romero viert diversiteit tijdens Regenboogweek

Wie op middelbare school Oscar Romero zit, kan deze week terecht in het speciaal ingerichte Regenbooglokaal. Het is bedoeld om meer acceptatie en bewustwording te creëren voor de LHBTIQA+ community. In de wandelgangen van school maar vooral online, gaat het nog weleens mis. "Kotsende emoji’s bijvoorbeeld. Ik vind dat héél smakeloos", zegt Wessel van de Hoef, rector van de school.

Foto: Floris Kneppers, Isabel (13), Nilaya (13), Charlotte (14), Anouk (14) en Evelyn (16) vormen de GSA op Oscar Romero - NH/Liza Trap

De zogenaamde 'haters' reageren vaak anoniem. Reacties zoals 'bah' en kotsemoji’s heeft de school gerapporteerd. ''Het is lastig om bepaalde dingen te laten staan, maar je wil niet de vrijheid van meningsuiting wegnemen. Reacties die echt schadelijk zijn halen wij weg'', zegt Van de Hoef.



Ook geeft de rector aan dat er een hele verandering is gekomen binnen pesten of nare reacties door platforms als Facebook en Snapchat. ''Door sociale media is pesten ook iets heel anders dan het tien jaar geleden was. Je moet wel met de tijd meegaan als school en daarop inspelen. Dit heeft ook te maken met veiligheid binnen de school.''



Vriendelijkheid, veiligheid en verantwoordelijkheid. Dat zijn de drie punten waar de school op hamert. ''Je kan het oneens zijn met elkaar, maar dat betekent niet gelijk dat je elkaars vijanden bent. Iedereen mag zijn wie die wil zijn, en daar staan wij ook voor'', noemt Van de Hoef.

Foto: Vriendelijk, veilig en Verantwoordelijkheid op Oscar Romero - NH/Liza Trap

Maud (14), een leerling die sinds dit jaar op de school zit, merkt veel verschil met haar oude school. ''Daar voelde het als een warm bad als je ervoor uitkwam dat je tot de community behoorde. Hier wordt er door leerlingen onderling niet over gepraat. Binnen de klaslokalen gaat het prima en zijn de docenten ook welwillend om erover te praten, maar in de wandelgangen gaat het mis. Ik hoor regelmatig scheldwoorden als 'homo', die hier niet op zijn plaats zijn.'' Gelukkig heeft Maud zelf nog geen nare ervaringen gehad met medeleerlingen. Ook positieve reacties Naast negatieve reacties, komen er ook zeker positieve reacties binnen betreffende de Regenboogweek. Een groep van vijf scholieren en een begeleider van het Oscar Romero die samen meer aandacht wil voor de community, ook wel de Gender and Sexuality Alliance (GSA) genoemd, heeft bedacht om gekleurde gummen te verstoppen door de school heen. Als je de gum weer inlevert in het speciaal ingerichte GSA-lokaal, krijg je een muffin of iets anders lekkers. Ook kan je terecht om in gesprek te gaan over de community. Bij het verlaten van het lokaal krijgen de leerlingen een folder mee over de Regenboogweek.

Foto: Gummenactie Regenboogweek - NH/Liza Trap

"Sommigen vinden het best spannend om binnen te lopen, maar we krijgen veel leuke reacties. Zowel van leerlingen als docenten", zegt Floris Kneppers, docent Nederlands en begeleider van de GSA. "Docenten komen bij ons om complimenten te geven en vragen of ze nog iets extra’s kunnen doen. We hebben al een paar docenten gehad die een bakje gummen kwamen halen om te verstoppen in hun lokaal." Zichtbaarheid De leerlingen van de GSA hebben het erg naar hun zin met het organiseren van de week. "Wij hopen dat er een vaste plek komt voor de GSA, en dat daar mensen gewoon kunnen binnenlopen als ze erover willen praten. Eigenlijk net zoiets als dat we deze week hebben, iets waar we zichtbaar zijn." "Ga in gesprek met elkaar" is het belangrijkste wat rector Van de Hoef wil meegeven aan de leerlingen. "Iedereen mag overal van vinden wat 'ie vindt, maar heb wel respect voor de ander. We willen dat iedereen zich welkom voelt in onze school."