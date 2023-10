Huiveringwekkende spooktocht door perenboomgaarden in Nieuwe Niedorp

Het wordt schrikken, gillen en beven vanavond in Nieuwe Niedorp. De schrik van je leven krijg je voorgeschoteld door de bedenkers van de vijfde editie van 'Pear Of Fear'. Om de komst van Halloween te vieren is een griezelroute van bijna een kilometer uitgezet door de perenboomgaarden aan de Dorpsstraat. De peren zijn weg, maar wat tref je er nog wel?

Het is de vijfde keer dat de spooktocht is opgebouwd. Dat begon in 2016 met Brenda Lucas als één van de initiatiefnemers: "Er is eigenlijk niets te doen voor jongeren vanaf 12 jaar en we dachten dat ze iets engs misschien wel leuk zouden vinden. En het blijkt aan te slaan bij de jeugd en het betekent ook veel voor het dorp. Iedereen kijkt er weer naar uit. Ik zelf blijf vanavond lekker in mijn tuintje, want ik houd helemaal niet van griezelen."

Het is vooral veel lachen tijdens de voorbereidingen van het 'feest'. De bloederige, afgehakte 'handen', voodoo-poppen en grafstenen zien er nu nog vrij onschuldig uit in het daglicht, maar het lachen zal de bezoekers straks wel vergaan verwacht - of eigenlijk hoopt - Meindert Otter van de organisatie van Pear Of Fear: "Zodra je door het gordijn gaat, kom je in een wereld waar je eigenlijk niet wilt wezen."

Otter: "We zijn in 2016 meteen groot van start gegaan. We hadden toen alleen geen rekening gehouden met hoe donker het was. We konden zelfs de aggregaten niet meer vinden. Vrijwilligers waren op en top geschminkt, maar helaas kwam niet alles uit de verf. Dit jaar pakken we goed uit met verlichting. Het wordt een spektakel."

Thema dit jaar zijn de horrorfilms. Er lopen ruim zeventig figuranten rond uit films als The Adams Family, maar ook uit Hell Raiser, Poltergeist en Walking Dead. Otter: "Ja, ik wil niet te veel prijsgeven, maar we zijn ons zelf wel eens kapot geschrokken tijdens een controlerondje door de boomgaard. Je weet dat er iemand staat, maar je verschiet helemaal."

De voorpret is duidelijk af te lezen van het gezicht van Jack van de Kooi: "Ik vind het helemaal geweldig. Als je door de boomgaard loopt en je hoort het geschreeuw en gegil van de schrikeffecten. Maar soms wil er iemand echt uit. Dan weet je, we zijn goed bezig, het is echt eng. Aan de andere kant is het ook wel weer jammer en dan proberen we diegene op weg te helpen."

Tekst gaat verder onder de foto.