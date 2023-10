Andijkse Ella toont liefde voor overleden kat Spring met eigen prentenboeken

Het huis van Ella Molenaar uit Andijk ademt haar voorliefde voor katten. Een klok in de vorm van een kat, schilderijen, kattenbeeldjes en zelfs een servies beschilderd met tekeningen van katten. Het is geen geheim dat Ella gek is op deze beestjes. Inmiddels heeft ze al haar tiende prentenboek uitgebracht, waarin haar eigen overleden kat Spring de hoofdrol speelt.

Het vuur werd aangewakkerd door haar schoolmeester van vroeger. Die moedigde haar aan om te tekenen en te schilderen naar haar eigen inzicht. "Het voelde als een bevrijding, een moment waarop ik besefte dat mijn verbeelding geen grenzen kende", vertelt Molenaar.

Opvallend in het werk van Molenaar is haar fascinatie voor katten. Met haar tiende prentenboek, 'Spring gaat op reis', laat ze opnieuw haar liefde voor haar huisdier zien. Het is haar overleden kat Spring die de grootste inspiratiebron vormt voor haar verhalen.

Tekst gaat na de reportage verder.

Het eerste boek, 'Spring en de sneeuwpoes', ontstond na een bijzonder moment waarop Spring met zijn kont door de sneeuw dartelde. De positieve reacties uit haar omgeving zorgden ervoor dat de eerste oplage snel was uitverkocht. "Ik heb zelfs een fan uit Engeland!" Dit succes gaf Molenaar de motivatie om door te gaan, en in september zag haar tiende prentenboek het daglicht.

"Ik zal hier nooit rijk van worden"

Molenaar heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als schrijfster en illustrator. "Bij het eerste boek in 2010 was er nog weinig tekst en de pagina's waren nog vrij saai qua illustraties. Maar in dit laatste boek staan juist veel illustraties", licht ze toe.