Van strandpaviljoen tot casino: Zandvoort hele weekend in teken van de kunst

De meeste kunst is te bewonderen in het centrum van Zandvoort. Kunstenaars als Aad van Koningshoven, Bas ten Pierik en de Zandvoortse Donna Corbani laten hun werk zien. Ook Walter Sans, voorlichter van de gemeente Zandvoort en in zijn vrije tijd fanatiek fotograaf, toont zijn mooiste werk in de oude brandweerkazerne. Daar exposeert ook Zandvoorter Edwin Keur, bekend als dj én fotograaf.

Airbrush

Bij racecafé Rabbel aan de Louis Davids Carré is airbrush-kunstenaar Mark Beerepoot live in actie te zien. En Zandvoorts houtkunstenaar Paul Janssen exposeert aan het strand, bij strandpaviljoen Tijn Akersloot. Kijk hier voor het hele programma.

Hieronder zie je een impressie van de kunstenaars die aan Zandvoort Art meedoen.