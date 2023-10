Motorrijder met spoed naar het ziekenhuis gebracht na aanrijding Loosdrechtseweg

Een motorrijder is vanmiddag in Hilversum met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding met een auto, die net een benzinepomp verliet. De politie doet onderzoek hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren.

De motorrijder is ingereden op de bestuurderskant van de Opel Astra, die de Loosdrechtseweg op wilde rijden. Vervolgens is de motorrijder van zijn voertuig geslingerd en hard op de grond terechtgekomen. Hij is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waarschijnlijk in een ambulance.

Traumahelikopter

Er is een traumahelikopter ingezet om medische hulp zo snel mogelijk bij het slachtoffer te krijgen. Of het slachtoffer met de helikopter is afgevoerd, is onduidelijk. De bestuurder van de auto is er met lichte verwondingen afgekomen.

De politie heeft de weg afgezet en doet onderzoek naar de toedracht van dit ongeluk.