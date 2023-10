Davidster van bloemen uit voorzorg weggehaald na manifestatie op de Dam

Volgens een woordvoerder van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israel) werden de bloemen, die in de vorm van een Davidster waren gelegd, kort na de manifestatie door een aantal onbekenden door elkaar geschopt. Ook zouden er leuzen zijn gescandeerd.

De politie laat weten dat voorafgaand aan de manifestatie met het CIDI was afgesproken dat het informatiecentrum de bloemen een uur na de bijeenkomst zelf zou opruimen. "Zover kwam het uiteindelijk niet. Omdat er gedoe was bij die bloemen, is na ongeveer drie kwartier besloten om die door de gemeente te laten weghalen", aldus een politiewoordvoerder.

Een woordvoerder van burgemeester Halsema bevestigt dat de bloemen in opdracht van de politie zijn weggehaald. "Helaas was vooraf bij gemeente niet bekend dat er bloemen gelegd zouden worden, anders hadden we daar vooraf goede afspraken over kunnen maken."

De steunbetuiging voor Israël werd gisteren door duizenden bezocht en verliep verder rustig.