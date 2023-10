Ongeluk tussen vrachtwagen en Duitse caravan op A7 bij Benningbroek

Op de A7 richting Hoorn, bij Benningbroek, is een aanrijding geweest tussen een vrachtwagen en een auto met caravan. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

Het is niet duidelijk hoe de auto met caravan en de vrachtwagen met elkaar in botsing kwamen. Volgens een getuige waren de Duitse toeristen op weg naar huis vanaf hun vakantieadres. De caravan raakt bij de aanrijding flink beschadigd en is meegenomen door een berger. Volgens een woordvoerder van de politie vervoerde de bij het ongeluk betrokken vrachtwagen melk, maar kon het door politiebegeleiding de snelweg 'zonder te lekken' verlaten. Tekst gaat verder onder de foto's

De woordvoerder laat weten dat het nog niet zeker is of de verkeerspolitie een onderzoek opzet. "Er is geen vermoeden van alcoholgebruik en er zijn geen gewonden. Mocht er geen onderzoek komen, dan is het een kwestie voor de verzekering." Op de A7 richting Hoorn was tijdens de berging één rijstrook minder, hierdoor ontstond wat vertraging. Intussen is die file opgelost.