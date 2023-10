Asielboot keert in ieder geval deze winter weer terug naar de haven van Huizen

De asielboot zal komende winter opnieuw aanmeren in Huizen. Dat besloot de gemeenteraad gisteravond. Het COA had de gemeenteraad gevraagd of de boot de komende drie winters in Huizen mag aanmeren, maar daar ging de raad niet in mee. Liever bepalen de raadsleden elk jaar opnieuw of ze een noodopvangplek willen bieden.

Foto: Hotelboot voor asielzoekers Huizen - NH Nieuws / Mark Arents

Binnenkort al ligt er opnieuw een boot met asielzoekers in de haven van het Gooise dorp. Daarmee geeft Huizen snel antwoord op het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om 161 asielzoekers een plek te bieden in dit deel van de gemeente Dat het COA aanklopte bij de gemeente is niet vreemd. In 2021 en 2022 ving Huizen hier al gemiddeld zo'n 180 asielzoekers op. Nu is het streven tussen de 150 en 180 mensen te verwelkomen. Daarnaast had het college van burgemeester en wethouders eerder dit jaar al laten vallen dat zij openstaat voor een dergelijk verzoek. Hoge asielinstroom Donderdagavond heeft de politiek bijna unaniem - alleen de fractie van Dorpsbelangen stemde tegen - tijdens een extra ingelaste raadsvergadering ingestemd met opnieuw de komst van een hotelboot met asielzoekers voor een half jaar. Huizen ziet echt wel in dat de nood vanwege de asielinstroom hoog is en dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld een veilige plek moeten hebben. Wel rijst de vraag in de raadszaal of er na drie jaar nog sprake kan zijn van crisisopvang of dat het nu eigenlijk gaat om een semipermanente status. Iedere keer voor dezelfde locatie kiezen betekent ook dat dezelfde bewoners en ondernemers steeds met die opvang in hun buurt te maken krijgen. Is het niet eerlijker om de last te verdelen, is de vraag die hardop gesteld wordt door een aantal omwonenden per brief, maar ook door diverse raadsleden.

Huizen wil concreet beleid en stuurt brief naar Den Haag Bijna alle partijen kaarten in hun bijdrage de landelijke problematiek aan. De asielinstroom loopt de spuigaten uit en een goed beleid uit Den Haag is er niet, zo is de ervaring van de Huizer politici. Staatssecretaris Eric van den Burg moet steeds vaker een beroep doen op gemeenten om weer opvanglocaties te creëren. Niet alleen in Huizen, maar in de hele Gooi en Vechtstreek blijkt het zeer lastig om goede plekken te vinden. Dat heeft wethouder Karin van Werven duidelijk aangegeven. In Huizen willen ze zeker hun steentje bijdragen, maar het moet wel te behapstukken blijven. Dat is een zorg die breed leeft in de Huizer raad. "Wij kunnen hier niet het asielprobleem gaan oplossen", hebben diverse politici en zelfs insprekers donderdagavond gezegd. Het is hoog tijd dat het kabinet met een goed en strak plan komt, is het motto. Daar gaat de gemeente Huizen de landelijke politiek nu ook op wijzen. Op voornemen van het CDA klimt het college van burgemeester en wethouders nu in de pen. "Met alle plezier schrijven we die brief zou ik zeggen", aldus de wethouder. "Ook voor ons als college is het continu vechten tegen de bierkaai. Daarom is het goed dat we met de mededeling aan het kabinet komen om met een concreet plan te komen."