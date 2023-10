Texel reageert op nieuwe burgemeester: "Als hij er maar voor de mensen is"

Voor veel Texelaars komt de vraag nog wat vroeg: 'Wat ik vind van de nieuwe burgemeester? Ik weet niet wie het is'. Gisteravond werd bekendgemaakt dat de 37-jarige Mark Pol uit Almere die functie zal vervullen. De verwachtingen voor de nieuwe burgervader komen wel overeen: 'Hij moet er zijn voor de mensen.' Pol zelf heeft er heel veel zin in, laat hij weten aan NH: "Ik vind het heel gaaf om hier aan de slag te gaan."

Pol zat voor de VVD in de gemeenteraad van Almere, onder andere een aantal jaar als wethouder. Geen eilander dus, maar dat vinden de meeste Texelaars geen probleem. "Het kan juist goed zijn. Een frisse blik op de zaken."

In Den Burg is het nog rustig op straat, het waait hard en miezert een beetje. Een paar mensen lopen over straat voor een boodschap of onderweg naar werk. In de winkelstraat lopen toeristen. De meeste Texelaars hebben zich nog niet verdiept in de nieuwe burgemeester. Een enkeling heeft al op het nieuws gezien wie het geworden is.

Dat het een nieuwkomer op het eiland is, maakt ook dat de meeste bewoners nog geen beeld hebben bij de nieuwe burgemeester. "Leuk dat het een jong iemand is", "Prima, lekker jong. Dat zijn we gewend."