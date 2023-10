Toneelgroep 't Fortuintheater in Wervershoof speelt dit weekend voorstellingen van het stuk 'De Kaaljakkers'. De voorstellingen zijn een eerbetoon aan Tiny Aker en Dick Pronk. De oud-souffleur en oprichter van het gezelschap zijn beiden overleden. Het is Pronks laatste wens om het theaterstuk toch op te voeren. "Zijn familie zit morgen ook in de zaal", zegt toneelspeler Dick Sijm. "Het wordt een heel speciale avond."

Foto: Toneelgroep in Wervershoof vervult laatste wens overleden speler en regisseur Dick - WEEFF

Dick Pronk was aangesloten bij de toneelgroep Europa uit Wervershoof, maar omdat hij zelf een stuk wilde regisseren richtte hij 't Fortuintheater op. Met Willem Verlaat en Dick Sijm vormde hij een groep die theaterstukken van 'Het Volk', een toneelgroep uit Haarlem, in dialect speelde. De stukken zijn door Sjaak Steltenpool vertaald naar het Westfries.

"Dat heeft bij eerdere voorstellingen van andere stukken een hoop positieve reacties opgeleverd", licht Sijm toe. "Het geeft een andere dimensie aan de theatervoorstellingen, en mensen kopen ook speciaal een kaart om ons in het Westfries te horen spelen."

Laatste wens wordt vervuld

Toneelstuk 'De Kaaljakkers' zou eigenlijk twee jaar geleden opgevoerd worden. "Maar door corona moest daar een streep doorheen gezet worden. Daarna overleed onze souffleur Tiny Aker, en ook oprichter Dick Pronk", vertelt Sijm. "Het was zijn laatste wens om dit absurdistische stuk toch op te voeren."

Als vervanger van de oud-speler en regisseur heeft 't Fortuintheater Michel Snip gevraagd. Hij is geen onbekende van het gezelschap, aangezien hij meedeed met eerder opgevoerde toneelstukken. "Dat klikt ook heel goed. Al hebben we een tijd rondgelopen met de vraag of we het stuk wel op moesten voeren. Maar omdat Dick dit heel graag wilde, hebben we toch besloten het te doen. Het voelt heel dubbel."

Avond met een speciaal randje

Het belooft morgen een bijzondere avond te worden. "Het is zaterdag de geboortedag van Dick. Zijn familie zal ook in de zaal zitten als wij het stuk opvoeren", zegt Sijm. "Dat wordt een voorstelling met een speciaal randje. Dick zal dicht bij ons zijn." De oud-speler en regisseur krijgt een prominente plaats in het decor op het podium, met een spotlight erop gericht.