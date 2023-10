Blauwtongvirus slaat ook toe bij dieren Zuiderzeemuseum

Sinds het blauwtongvirus opgerukt is in Nederland, zijn er vier schapen van het Zuiderzeemuseum door de ziekte doodgegaan. Uit voorzorg staan alle schapen en geiten van het museum op stal.

Van de in totaal 16 schapen, zijn twee Friese melkschapen en twee Zwartbles schapen doodgegaan aan het virus die de knutten (kleine muggen) verspreiden. "Het is heel erg jammer", aldus Willeke Otten, woordvoerder van het Zuiderzeemuseum.

Schapen en geiten op stal

Dit weekend start de Oudhollandse kermis in het museum. Het zijn de laatste twee weken van het seizoen. Daarna gaat het buitenmuseum dicht tot volgend voorjaar. Maar genieten van de dieren in de wei is er niet bij.

De schapen en geiten zitten sinds het virus eind september uitbrak bij het museum op stal. "Op deze manier proberen we ze zoveel mogelijk te beschermen tegen de knutten", vertelt Otten. Overdag is de bovenkant van de staldeur open voor ventilatie, maar zodra het begint met schemeren gaat die dicht tot de volgende ochtend.

Een dierenarts komt regelmatig langs op de dieren te controleren en ze in de gaten te houden. Twee koeien, die tijdelijk waren geleend van het Rundveemuseum, zijn uit voorzorg terug naar het museum in Aartswoud.