Foutparkeerders Haarlemse Sportheldenbuurt krijgen geld parkeerboete niet terug

Vier maanden nadat betaald parkeren werd ingevoerd in de Sportheldenbuurt, is de regeling alweer afgeschaft. Het draagvlakonderzoek in 2021 is niet goed uitgevoerd. De gemeente Haarlem trekt het boetekleed aan, maar betaalt parkeerboetes niet terug.

De twee parkeerautomaten in de Sportheldenbuurt zijn afgesloten en de verkeersborden op de toegangswegen naar het wijkje bij de voormalige Drostefabriek zijn al weggehaald. De gemeente besloot eerder deze week om het betaald parkeren in de buurt per direct stop te zetten. Het onderzoek naar het draagvlak in de buurt voor betaald parkeren blijkt onzorgvuldig te zijn uitgevoerd.

Boetes

Buurtbewoners die een parkeervergunning hadden aangeschaft, krijgen dat geld terug. En kosten voor de bezoekersregeling worden niet in rekening gebracht. Maar mensen die eerder een boete kregen voor fout parkeren, hebben pech. Zij hebben geen recht op teruggave.

Dat meldt een woordvoerder van de gemeente Haarlem vrijdag. "Vanaf 29 mei 2023 zijn de parkeermeters in gebruik genomen. Toen is er eerst een periode geweest van vier weken, waarin alleen waarschuwingen zijn gegeven. In de periode erna is er inderdaad gehandhaafd. Die parkeerboetes worden niet terugbetaald, omdat er betaald parkeren was in die periode in de Sportheldenbuurt."