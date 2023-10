Minister Yesilgöz over sluiting Joodse scholen: "Vreselijk dat kinderen niet naar school kunnen"

"Het is natuurlijk vreselijk dat kinderen vandaag niet gewoon naar school kunnen." Dat zegt minister Dilan Yesilgöz van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van de sluiting van drie Joodse scholen in Amsterdam vandaag.

Dat meldt de NOS. De drie scholen, Rosj Pina, Maimonides en Cheider, houden de deuren gesloten nadat voormalig Hamas-generaal Khaled Meshaal moslims wereldwijd opriep om de Palestijnse zaak te steunen.

Volgens Yesilgöz is de sluiting een keuze van de scholen zelf, en niet een advies. "Er is geen sprake van verhoogde dreiging, we houden de situatie goed in de gaten." Ze zegt wel begrip te hebben voor het besluit van de scholen.

"Overleg met instanties"

De scholen blijven in ieder geval deze vrijdag dicht. Of de scholen ook na het weekend de deuren gesloten houden, is nog niet besloten. Herman Loonstein, bestuursvoorzitter van Cheider, laat weten dat er vanmiddag overleg zal plaatsvinden met de overheidsinstanties.

"We hebben geëist dat er continu statische bewaking zou moeten komen. Dat wil zeggen: bewakers. Dat hebben we niet gekregen", zei Loonstein gisteren tegen AT5. "Premier Rutte en minister Yesilgöz deden eerder deze week toezeggingen dat er meer zou worden gelet op Joodse gebouwen. Dat hebben wij vooralsnog niet kunnen ervaren."