Buurt is klaar met overlast bij basisschool: "Kijk even wat je kind aan het uitvreten is"

“Ik wil een oproep doen aan alle ouders wie hun kind in de avond op het schoolplein de Koempoelan staan. A.u.b. loop even een rondje en kijk even wat je kind aan het uitvreten is. Want dit is echt om te janken!!”, schrijft een buurtbewoonster op Facebook. Het is niet de eerste keer dat een groep jongeren hier voor de nodige overlast zorgt.

Rond 8 oktober was het weer raak. Ditmaal was de schade aanzienlijk. De politie heeft inmiddels aangegeven extra te surveilleren en op te treden als het nodig is.