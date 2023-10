Samen met de wethouder slaat Emma (7) de eerste paal MFA in Westwoud: "Eindelijk!"

De voorbereiding nam maar liefst zes jaar in beslag, maar de eerste paal voor het nieuwe multifunctionele centrum (MFA) in Westwoud zit dan toch in de grond. De 7-jarige Emma mocht de bouwkraan in, samen met een blije wethouder Simone Visser-Botman. "We zijn er erg aan toe om te gaan bouwen."

Dat dit project er één van de lange adem was, is een understatement. Afgelopen mei nog, moest Visser-Botman terug naar de gemeenteraad van Drechterland, omdat het budget ontoereikend was. Ondanks dat de plannen al waren versoberd. "Als u besluit niet in te stemmen met het beschikbaar stellen van aanvullend budget, is het project niet uitvoerbaar", hield ze de raad voor. Het extra bedrag van 1,9 miljoen euro, bovenop de eerder toegezegde 4,9 miljoen euro, kwam er. "Dat het duurder uitviel, kwam vooral door de stijging van de bouwkosten." In totaal kost het gebouw 9,3 miljoen euro, waarvan een kleine 7 miljoen door de gemeente wordt betaald.

Op weg naar het slaan van de eerste paal - een symbolische daad - zag de wethouder van Drechterland de Westwouder jeugd naar het feestelijke moment lopen. Keurig in rijen opgesteld, hand in hand, met gekleurde hesjes aan. "Het ontroerde mij een beetje", bekende ze. "Omdat hier echt iets gebeurt. Je bent dit voor een heel dorp aan het doen. Alle generaties gaan hier gebruik van maken. Dit wordt een heel belangrijk gebouw."

"We zijn er erg aan toe om te gaan bouwen", zei Visser-Botman. "Het is een project van 'samen' geweest. Met veel belangen, ideeën en meningen. Dat is mooi, maar daar gaat ook veel tijd in zitten. Als je bijvoorbeeld normaal nooit een school bouwt, maar wel mee mag denken, dan is dat soms lastig. En als je iets goeds neer wilt zetten, moet je daar ook de ruimte voor geven."

Kinderen versierden op deze druilige vrijdagochtend de 16 meter lange palen, die niet veel later de grond in gingen. Emma van der Zwaan uit groep 4 van De Westwijzer mocht wethouder Visser-Botman assisteren. Haar juf is maar wat blij met de bouw. "Onze school is 50 jaar oud. In de winter is het er koud, in de zomer juist warm. We zijn wel toe aan een nieuw gebouw."

Het Grootslag-directeur Hans Kröger kijkt op de bouwplaats tevreden naar de start van het bouwproject, waar dus ook 12 appartementen onderdeel van uitmaken. "Eindelijk! We zijn al sinds 2017 met elkaar in gesprek, dus het werd wel tijd. Het was een uitdaging om er met alle partijen uit te komen, maar ik heb nooit getwijfeld. Het is inderdaad flink duurder uitgevallen, dat is nooit leuk. Maar wie A zegt, moet ook B zeggen. De trein gaat nu eindelijk rijden."