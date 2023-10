Grootste Nederlandse padeltoernooi ooit trekt 30.000 toeschouwers naar AFAS Live

De beste padelspelers van de wereld strijden deze week in AFAS Live om de winst van de World Padel Tour. In de concerthal worden zo'n 30.000 padelliefhebbers verwacht. Met 86 banen in Amsterdam is het de snelst groeiende sport van de stad: "Het padelvirus verspreidt zich als een malle."

Afgelopen september stond de top van de padelwereld al in de Centrale Markthal in West. Dit jaar is het toernooi voor de tweede keer in Nederland en nog een maatje groter dan het jaar ervoor. "Als je kijkt waar de sport vandaan komt en waar we nu staan is dat bizar", vertelt toernooidirecteur en voormalig proftennisser John van Lottem. "We mogen wel zeggen dat Amsterdam de padelhoofdstad van Nederland is."

Padel is een combinatie van tennis, squash en beachball. Je speelt het twee tegen twee op een baan met vier glazen wanden. Het is een van de snelst groeiende sporten in de wereld. In Nederland beoefenen een kwart miljoen mensen de sport.

Studie

In de zaal zitten veel padelspelers, van trainers tot beginners. "De sport heeft een onwijze groei meegemaakt, heerlijk dat het nu in zo'n grote zaal wordt gehouden", zegt een toeschouwer. Ook de techniek van de profs wordt goed bestudeerd: "Ja, ik steek er zeker wat van op. Voorlopig kan ik zelf even niet meer spelen omdat ik op krukken loop sinds ik tijdens het spelen op een bal ben geland. Dus nu ga ik gewoon kijken en heel hard juichen", vertelt een vrouw.