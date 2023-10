De Peiling: is vrijdag de 13e voor jou echt een ongeluksdag?

Zwarte katten vermijden, niet onder ladders door lopen. Er is zelfs een woord voor verzonnen, paraskevidekatriafobie; de specifieke angst voor vrijdag de 13e . Ben jij vandaag de hele dag aan het opletten? Of ben je totaal niet bijgelovig en staat het geluk elke dag volledig aan jouw kant? We willen graag weten: is vrijdag de 13e voor jou echt een ongeluksdag ?

André Hazes weigerde op te treden op vrijdag de 13e. In hotels en wolkenkrabbers in de Verenigde Staten ontbreekt de dertiende verdieping. In vliegtuigen vind je vaak geen 13e rij en in de autosport wordt geen nummer 13 toegekend. Waar die angst voor dat getal vandaan komt is niet helemaal duidelijk.

Er zijn onderzoekers die zeggen dat op vrijdag de heksen bij elkaar kwamen en dat mensen daarom bang zijn voor die dag. En in het Romeinse Rijk werden op vrijdag de misdadigers geëxecuteerd. Net als in Groot-Brittanië. Niet een dag om je op te verheugen.

Dat 13 voor mensen een ongeluksgetal is, zou kunnen komen uit een Noorse sage over een ruzie tussen de goden, waarbij de dertiende in het gezelschap de god van de vreugde dood schoot. Maar er zijn ook verklaringen uit het christendom. Zo zou Christus gekruisigd zijn op vrijdag de 13e.

Hoe dan ook. Vrijdag de 13 blijft een bijzondere dag. Maar is het voor jou ook echt een ongeluksdag?