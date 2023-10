Aantal blauwtonggevallen enorm toegenomen in Zaanstreek

Het aantal plekken waar blauwtong in de Zaanstreek is vastgesteld is in een week tijd meer dan verviervoudigd. Het aantal is toegenomen tot 76 en dat waren er aanvankelijk 18. Dit is op te maken uit de gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het hoogste aantal locaties met besmettingen werd vastgesteld in Assendelft, 24 plekken. Het totale aantal van 76 locaties is gebaseerd op waarneming van kenmerken en uitkomst van bloedonderzoek.

Inslapen

Blauwtong is een virus dat wordt verspreid door kleine mugjes, knutten. Het wordt vooral verspreid onder schapen en runderen, maar ook andere herkauwers zoals geiten kunnen het krijgen. Het virus zelf is niet dodelijk, maar veel dieren overlijden wel aan de complicaties die het veroorzaakt. De dieren krijgen vaak koorts, zwellingen en soms bloedingen in de kop.

Vaak gaan ze dood omdat ze niet meer eten of aan de gevolgen van infecties. In een deel van de gevallen laten veeartsen de dieren inslapen. Er zijn meerdere gebieden in de provincie waar de blauwtong al flink heeft toegeslagen. Zo was er al een uitbraak op Texel en in West-Friesland en er zijn ook veel besmettingen in onder meer Amstelland, Haarlemmermeer en in het Goois Natuurreservaat.