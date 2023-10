Walk&Dance to Fight Cancer Hilversum; lopen en dansen voor onderzoek naar kanker

Op zaterdag 14 oktober, tijdens de eerste editie van Walk&Dance to Fight Cancer Hilversum, kan er gedanst en gewandeld worden langs een route van ongeveer 25 of 7,5 kilometer. Het doel: samen met vele andere zoveel mogelijk geld bij elkaar brengen voor baanbrekend onderzoek naar kanker.

Burgemeester Gerhard van den Top opent morgen om 10.45 uur het Walk & Dance-event. Totaal hebben zich tot nu toe 180 deelnemers ingeschreven en is er al een bedrag van 41.000 euro opgehaald en er kan nog bij de start worden ingeschreven voor de wandeling.

Maar het is niet alleen wandelen. Op de route kan je op verschillende plekken entertainment en heerlijke versnaperingen verwachten. Met als klap op de vuurpijl een Silent Disco bij de start- en finishlocatie bij de Morgenster aan de Seinstraat 2 in Hilversum. Op deze manier wil de Stichting Fight cancer zich inzetten om samen te zorgen voor een wereld kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn.

Meer of minder

Je kunt kiezen voor twee afstanden. Er zijn twee routes samengesteld. Eén van 25 kilometer en één van 7,5 kilometer. Iedere deelnemer aan Walk&Dance to Fight Cancer ontvangt: een georganiseerde loop met entertainment langs de route, een herinnering bij de finish, een eigen persoonlijke actiepagina op deze site, toegang tot de afterparty en de mogelijkheid bij te dragen aan onderzoek naar kanker.

In Nederland krijgen 1 op de 3 mensen kanker. In totaal krijgen in Nederland zo'n 124.000 mensen per jaar kanker, dat zijn er 14 per uur. Stichting Fight cancer wil vanuit de liefde voor het leven zoveel mogelijk mensen inspireren om samen onze wens te realiseren: een wereld waarin kanker niet meer dodelijk hoeft te zijn.