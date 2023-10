Meerdere auto's betrokken bij ongeluk op A9

Bij een ongeluk op de A9 richting Alkmaar ter hoogte van de afrit Haarlem-Zuid is een ongeluk gebeurd met drie auto's. Twee auto's zijn zwaarbeschadigd en een persoon wordt nagekeken door de ambulance.

Rijkswaterstaat laat via X weten dat er twee rijstroken afgesloten zijn vanwege het ongeluk, dat gebeurde bij hectometerpaaltje 41.4 in Zwanenburg. Dat betekent dat er nog één rijstrook open is voor het verkeer, dit zorgt voor zo'n 10 minuten vertraging.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er in totaal drie auto's bij het ongeluk betrokken zijn. Twee daarvan zijn zwaar beschadigd. Er zijn ook twee ambulances opgeroepen. "In ieder geval één persoon wordt nagekeken", zegt hij. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.