Hele dag code geel door zware windstoten, ook veel regen

Vandaag wordt een onstuimige dag met veel regen en harde wind. Het KNMI waarschuwt vanaf 11.00 uur zelfs met code geel en voor windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur. Voor wie naar buiten gaat: een regenjas is geen overbodige luxe.

Hoewel de regen gisteren meeviel, haalt heel de provincie vandaag een nat pak. Zo viel er al 10 millimeter in Den Burg, en 12 millimeter regen in Sint Pancras. NH-weerman Jan Visser vertelt vanochtend op de radio dat het grootste regengebied in de loop van de ochtend weer wegtrekt.

Het KNMI heeft voor vandaag tussen 11.00 en 22.00 uur code geel afgegeven voor windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur. Vooral aan de kust zal het hard waaien, met windkracht 7. Visser: “Bij Texel is ook sprake van een stormachtige wind, een korte tijd zelfs windkracht 8.” Ondanks de regen en harde wind blijft de temperatuur wel vrij hoog. Volgens Visser zal het vandaag voorlopig de laatste warme dag zijn met zo een 19 graden.

Onweer

Ook vanavond zal de regen aanhouden en is er ook kans op onweer. De temperatuur zal dalen tot 14 graden.

Aan het einde van het weekend zal het weer iets opklaren en neemt de wind af. Wel raadt Visser aan de warme winterkleren weer uit de kast te pakken: “Zondagochtend zal het rond de 6 graden zijn, deze temperatuur loopt niet verder op dan 11 graden.” De kou zet volgende week door. De regen blijft dan wel uit en zal pas donderdag mogelijk terugkeren.