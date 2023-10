Gemeente verwijdert 'flitspaal' die dagen langs Aalsmeerse busbaan stond

Inmiddels is 'ie verwijderd, maar de oplettende buschauffeur zal het niet zijn ontgaan: afgelopen week stond er een flitspaal langs de busbaan van de Burgemeester Kasteleinweg (N196) in Aalsmeer. De staatskas heeft hij niet gespekt, want het gaat om een geknutseld exemplaar. En dus rijst de vraag: wie heeft 'm daar neergezet? En waarom?

Foto: 'Flitspaal' langs Aalsmeerse busbaan - Anita Klootwijk

Zou vervoerder Connexxion meer weten? Een woordvoerder laat weten dat hij de flitspaal niet kent. "Intern heeft nog geen enkele buschauffeur er een opmerking over gemaakt", vertelt hij. De gemeente Aalsmeer is wel op de hoogte, laat een woordvoerder weten. "Maar wat we ermee gaat gebeuren, is nog niet bekend."

"Ik kwam 'm tegen toen ik de hond uitliet" Anita Klootwijk

Ook bij de Aalsmeerders roept de paal de nodige vragen op. Zo ook bij Anita Klootwijk, die zich flinke zorgen maakt over het grote aantal ongelukken op de (rotondes van) de Burgmeester Kasteleinweg. "Ik kwam 'm tegen toen ik mijn hond uitliet", vertelt ze aan NH. Ze vermoedde dat het om grap ging, maar ook dat de paal er niet lang meer zou staan. "Mijn man zag dat de politie een kijkje bij de paal nam." De politie laat weten dat ze de paal inderdaad hebben bekeken, en inmiddels met de gemeente Aalsmeer heeft afgesproken dat het gevaarte wordt verwijderd.

Busbaan over rotondes Sinds de Burgemeester Kasteleinweg enkele jaren geleden werd heringericht, rijdt de bus niet meer met het verkeer mee, maar over een aparte busbaan. Om oponthoud voor busreizigers zoveel mogelijk te voorkomen loopt die busbaan bij vier van de vijf rotondes in het dorp dwars over de rotonde. En daar kunnen weggebrukers maar moeilijk aan wennen, getuige de vele ongelukken die er de afgelopen jaren gebeuren. Automobilisten en fietsers die met de rotonde meerijden, moeten bij een naderende bus wachten tot die is gepasseerd. Ze worden daar weliswaar op geattendeerd met verkeerslichten geluidssignalen, maar dat neemt niet weg dat het zo nu en dan flink mis gaat. Door de vele (voorrangs- en voorsorteer)regels zit een ongeluk op de rotonde in een klein hoekje, zo concludeerde onderzoeksbureau DTV vorig jaar. Soms rijden automobilisten per abuis de busbaan op. Automobilisten die dat op tijd door hebben, zetten hun auto in hun achteruit om alsnog de autoweg te volgen, anderen rijden simpelweg over de busbaan door naar de volgende rotonde.

De vraag waar de paal vandaan komt, is daarmee nog niet beantwoord, maar een oplettende Aalsmeerder tipt ons dat de paal mogelijk eerder is gebruikt tijdens de afgelopen editie van de Pramenrace. Dat blijkt te kloppen als we beelden van het dorpsfeest op de Westeinderplassen er op naslaan. Op meerdere pramen stonden flitspalen, maar de paal op één praam lijkt verdacht veel op de paal langs de busbaan.

Foto: Flitspaal op praam tijdens Pramenrace 2023 - Eigen foto