Wijkertunnel richting Alkmaar afgesloten vanwege technische problemen

Door technische problemen is de Wijkertunnel (A9) in de richting van Alkmaar afgesloten. Rijkswaterstaat meldt dat het verkeer moet omrijden via de Velsertunnel op de A22.

De A9 is daarom afgesloten tussen knooppunt Velsen en Beverwijk-Oost. De tunnelbuis richting Amstelveen is wel open. Hoelang de Wijkertunnel dicht blijft, is nog niet duidelijk. "De storing bevindt zich in het hoogtedetectiesysteem", zegt woordvoerder Erik Struik van Rijkswaterstaat. "Als dit niet werkt, is de tunnel niet veilig genoeg en blijft de tunnel dicht."

De afsluiting zorgt voor vertraging in de ochtendspits. Rond 7.00 uur staat er volgens de ANWB-verkeersinformatie zo'n 4 kilometer file wat zorgt voor zo'n 20 minuten vertraging. Op de omleidingsroute via de A22 wordt het ook al aardig druk, daar is ongeveer een kwartier vertraging.

