Steunbetuiging aan Israël op de Dam: "Samen huilen, maar ook laten zien dat we sterk zijn"

"Het was gewoon zo walgelijk en vreselijk, ik slaap er niet meer van", vertelde een van de aanwezigen. "Ik moet hier wel komen. Ik heb nu ook mensen daar zitten die in de schuilkelder zitten, mensen kwijt zijn of mensen aan het zoeken zijn. Ik moest wel hier komen."

Een ander zei ook dat het belangrijk was om samen te komen. "Samen huilen, maar ook laten zien dat we sterk zijn. We zijn hier voor Israël maar ook voor iedereen die gelooft in vrijheid."

De demonstratie verliep zonder grote ongeregeldheden. De politie was uit voorzorg met onder meer de zogeheten Vredeseenheid, dat zijn agenten die in gesprek gaan met demonstranten, en een droneteam aanwezig.