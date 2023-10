Gewonde na explosie en brand in woning aan Haarlemse Turfmarkt

Bij een explosie en vervolgens een brand in een woning aan de Haarlemse Turfmarkt is vanavond zeker één persoon gewond geraakt. Dat bevestigt de brandweer.

De explosie en de brand waren rond negen uur vanavond. De ramen van de woning zijn gesprongen. Hoe de explosie heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Verder was er niemand aanwezig in de woning. De brand was redelijk snel onder controle.